валюта
СпецтемаИзвестный украинский певец: Я не знаю, кто агрессор на Донбассе

Бывший глава МИД РФ ответил на оскорбления Путина

Бывший глава МИД РФ ответил на оскорбления Путина
Андрей Козырев, бывший глава МИД России, ответил Владимиру Путину, президенту РФ, который назвал Козырева «человеком с черепной коробкой, а не с головой».

Как информирует replyua.net со ссылкой на Инсайдер, ранее российский президент подверг критике Козырева, который в начале девяностых встречался с Ричардом Никсоном, бывшим президентом США, и заявил, что «у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы». В ответ на это Путин сказал, что у Козырева вместо головы только черепная коробка.

«Никсону я говорил то же, что и другим. Национальные интересы России, как и других демократий, в принципе согласуются с общечеловеческими. И мы создавали СНГ, не воевали с братской Украиной, дружили с наиболее развитыми странами Европы и Америки, не были под санкциями. Россияне не умирали, воюя на стороне диктатора в Сирии. Интересы России противоположны интересам режима, у лидеров которого черепная коробка повернута назад, в КГБ», - ответил Козырев Путину.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
21 окт 2017
10478

Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, розробки російських вчених ніколи не відрізнялись особливою надійністю – то в них танки не їдуть, то ракети падають. Не оминула ця сумна доля і

21 окт 2017
7641

Геращенко дала жорстку відповідь на вимоги представників «МіхоМайдану»: а ось мій ультиматум

Народний депутат Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук дала жорстку відповідь на «ультиматум», оголошений організаторами протестів під стінами парламенту, - про це інформує видання

21 окт 2017
5039

Журналист рассказала, почему акции протеста под Верховной Радой завершились провалом

Журналист Татьяна Данленко в своей статье «Синтетический Майдан» для издания ZN.UA написала, что причиной провала акции протеста «За большую политическую реформу» стали неясные лозунги и отсутствие

Последние новости

Венедиктов назвал главную задачу администрации Путина

Бывший глава МИД РФ ответил на оскорбления Путина

Муждабаев: «Украина – это еще не Европа. Там 20-летние девушки на «Лексусах» не ездят»

Помпео заговорил о «загадочном исчезновении» Ким Чен Ына

Синоптики обещают первый снег в Украине на следующей неделе

В Фейсбуке появится вторая лента новостей

Укрзализныця закупит новые тепловозы

Пономарь: «Украинская делегация в ПАСЕ даст бой европейским консервам»

Трамп обвинил Фейсбук во вмешательстве в выборы и в помощи Клинтон

Экс-игрок «Динамо» Киев Каха Каладзе избран мэром Тбилиси

Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

Джонни Депп обвинил личного юриста в махинациях и потребовал 30 миллионов долларов

Казанский: «Ахметов финансировал боевиков Ходаковского»

Трамп сделал громкое заявление об убийстве Кеннеди

Аваков: в 2017 году раскрываемость преступлений увеличилась на 25 процентов

Юбилей Гордона: журналист устроил большой банкет

Прогноз на воскресенье: резкое понижение температуры и дожди

Россия готова содействовать в организации переговоров США и КНДР

Кримський Бандерівець: у головах кримських зрадників відбуваються незворотні процеси переходу від любові до ненависті до РФ

Кримський Бандерівець: Ялта з головою поринула у «рідну гавань»

 Новости за день