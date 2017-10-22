Бывший глава МИД РФ ответил на оскорбления Путина

Андрей Козырев, бывший глава МИД России, ответил Владимиру Путину, президенту РФ, который назвал Козырева «человеком с черепной коробкой, а не с головой».
Как информирует replyua.net со ссылкой на Инсайдер, ранее российский президент подверг критике Козырева, который в начале девяностых встречался с Ричардом Никсоном, бывшим президентом США, и заявил, что «у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы». В ответ на это Путин сказал, что у Козырева вместо головы только черепная коробка.
«Никсону я говорил то же, что и другим. Национальные интересы России, как и других демократий, в принципе согласуются с общечеловеческими. И мы создавали СНГ, не воевали с братской Украиной, дружили с наиболее развитыми странами Европы и Америки, не были под санкциями. Россияне не умирали, воюя на стороне диктатора в Сирии. Интересы России противоположны интересам режима, у лидеров которого черепная коробка повернута назад, в КГБ», - ответил Козырев Путину.