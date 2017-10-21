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Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні

Блогер: у Росії намагались приховати цю неприємну для себе новину, але правда вилізла назовні
За словами військового оглядача Олександра Коваленка, розробки російських вчених ніколи не відрізнялись особливою надійністю – то в них танки не їдуть, то ракети падають. Не оминула ця сумна доля і авіацію, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер повідомляє, що російські журналісти давно не співали дифірамб черговому винищувачу, який «не має аналогів у світі», ПАК ФА Т-50 (також відомий як Су-57). Як з’ясувалось, у РФ просто продовжують працювати у найкращих традиціях радянської пропаганди, коли про будь-які аварії та катастрофи населення дізнається лише через чималий проміжок часу. Наприклад, нещодавно стало відомо, що російське чудо конструкторської думки Су-57 здійснило аварійну посадку на аеродромі імені М.М. Громова. Інцидент відбувся 11 жовтня близько 4 ранку.

За попередньою інформацією, у літального апарата відмовило обладнання – інших подробиць не повідомляють. Але для російської розробки це традиційна ситуація – Су-57 періодично нагадує своїм пілотам, що він важчий за повітря. Наприклад, 21 серпня 2011 року на МАКС-2011 у винищувача вибухнув двигун. Через три роки, 10 червня 2014 на цьому ж аеродромі імені М.М. Громова при посадці у Су-57 почалось загоряння. Мабуть, той, хто народжений повзати, літати не зможе – коли вже це усвідомлять російські конструктори? – зауважує блогер.
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