Боровой: «Уход Путина станет настоящей трагедией России»

Кремль так и не смог провести подготовку к переходному процессу смены власти, поэтому, если Путин покинет свой пост, это обернется для России настоящей трагедией, спровоцировав разрушение сбалансированной системы противовесов и сдержек. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Константин Боровой, российский оппозиционер.
«Политическая система в России построена таким образом, что существуют различные группы элит, очень жестко конкурирующие между собой. Несколько силовых групп, группы системных либералов, региональные группы. Эти группы постоянно друг друга подставляют, постоянно провоцируют конфликты. И единственным сдерживающим моментом этой уже не цивилизованной конкуренции является сам Путин», - заявил политик.
По его словам, в нынешних условиях элита заинтересована в том, чтобы Путин оставался в должности президента, ведь он является единственным гарантом их сохранности. Боровой добавил, что Кремль не подготовился к переходному процессу, и по этой причине в РФ боятся нездоровья или смерти действующего президента, ведь это может действительно привести к трагедии.