валюта
СпецтемаИзвестный украинский певец: Я не знаю, кто агрессор на Донбассе

Боровой: «Уход Путина станет настоящей трагедией России»

Боровой: «Уход Путина станет настоящей трагедией России»
Кремль так и не смог провести подготовку к переходному процессу смены власти, поэтому, если Путин покинет свой пост, это обернется для России настоящей трагедией, спровоцировав разрушение сбалансированной системы противовесов и сдержек. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Константин Боровой, российский оппозиционер.

«Политическая система в России построена таким образом, что существуют различные группы элит, очень жестко конкурирующие между собой. Несколько силовых групп, группы системных либералов, региональные группы. Эти группы постоянно друг друга подставляют, постоянно провоцируют конфликты. И единственным сдерживающим моментом этой уже не цивилизованной конкуренции является сам Путин», - заявил политик.

По его словам, в нынешних условиях элита заинтересована в том, чтобы Путин оставался в должности президента, ведь он является единственным гарантом их сохранности. Боровой добавил, что Кремль не подготовился к переходному процессу, и по этой причине в РФ боятся нездоровья или смерти действующего президента, ведь это может действительно привести к трагедии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Бірюков: скоро прибічникам Саакашвілі стане дуже важко

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
21 окт 2017
4599

Эксперт: «США теряют терпение. Волкер предъявит Порошенко требования»

Петр Порошенко, президент Украины, проведет встречу с Куртом Волкером, спецпредставителем США по Украине, и во время этих переговоров Волкер может огласить целый ряд требований, которые украинская

20 окт 2017
4525

Журналистка: Зацева рыдала крокодиловыми слезами не по жертвам ДТП, а из-за возможности потерять молодость за решеткой

Очень символично было, когда пресса задала вопрос виновнице ДТР в Харькове Алене Зайцевой: признает ли она свою вину, то та заявила, что: нет. Она в этот момент плакала, но слезы ее крокодиловы не по

20 окт 2017
4202

Сазонов: Москва дивиться на окупований Донбас новими очима – злими і голодними

За словами блогера Кирила Сазонова, що довше продовжується окупація Донбасу, то сильніше у Кремлі бажання здихатись цих територій, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на матеріал,

Последние новости

Журналист рассказала, почему акции протеста под Верховной Радой завершились провалом

Сегодня правительство Испании рассмотрит вопрос об автономии Каталонии

Прогноз на неделю: ночные «минусы» и стабильные заморозки

Боровой: «Уход Путина станет настоящей трагедией России»

Политтехнологу Тимошенко, придумавшему знаменитую косу, предложили сотрудничать с Собчак

Блогер: Хотел бы напомнить Собчак об уголовной ответственности

Эксперт рассказал, почему Путин начал говорить о выводе войск из Приднестровья

Дайнега прокомментировал трагедию в Харькове: Сегодня тысячи лихачей сядут за руль, и вновь будут принимать участие в лотерее

Блогер: «Венгрия начала открыто шантажировать Украину»

Шафранский привел шокирующие цифры: 2,5 миллиона украинцев не могут получить медицинскую помощь

Власти Киева рассказали, сколько будут продолжаться новогодние праздники в столице

«Большей части украинцев все равно»: известная украинская актриса пристыдила своих сограждан из-за войны на Донбассе

Ученый: сидячий образ жизни медленно убивает людей

Журналист: «В Германии сложилась дурацкая политическая ситуация»

«Не смогли уничтожить»: Порошенко назвал Путина последователем Сталина

Около 20 тысяч украинских мужчин находятся в официальном декретном отпуске

Блогер: страны ЕС раздувают скандал вокруг Украины не без содействия Кремля

Эксперты назвали причины резкого сокращения населения Украины

Хлывнюк: «Нельзя обвинять украинских артистов, выступающих в России»

Манн: «Украинские СМИ распространяют тотальную ложь о Саакашвили»

 Новости за день