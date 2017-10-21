Политтехнологу Тимошенко, придумавшему знаменитую косу, предложили сотрудничать с Собчак

Алексей Ситников, известный политтехнолог, скорее всего, будет работать в избирательном штабе президентской кампании Ксении Собчак, сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь.
Источник информирует, что Ситников ранее получил такое предложение. Этот политтехнолог долгие годы работал с Юлией Тимошенко, и именно он является создателем неповторимого образа лидера Батькивщины. Он стал сотрудничать с Тимошенко еще в 2004 году. Он вместе со своей командой Имидж-контакт придумал образ "строгой учительницы" для лидера БЮТ, в том числе и известную прическу политика с косой вокруг головы.
Ранее Денис Казанский, известный журналист, рассказал, что политтехнолог работает сейчас в Крыму на партию «Единая Россия». Более того, журналисты «Дождя» не исключают, что Ситников возглавит штаб Собчак уже в самое ближайшее время. Напомним, что Ксения Собчак 18 октября сделала официальное заявление об участии в президентских выборах 2018 года.