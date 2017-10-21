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Блогер: Хотел бы напомнить Собчак об уголовной ответственности

Блогер: Хотел бы напомнить Собчак об уголовной ответственности
Известный российский блогер и финансист Слава Рабинович на своей странице в Facebook отметил, что в случае вступления журналистки Ксении Собчак в сговор с главой Кремля Владимиром Путиным, ей может угрожать уголовная ответственность в связи с фальсификацией результатов выборов, передает replyua.net.

«Я бы хотел напомнить Ксении Собчак о существовании ответственности уголовного характера. Если она о чем-то договорилась с Путиным или с представителями администрации президента РФ, это следует квалифицировать как манипулирование выборным процессом и относить к фальсификации выборов. Манипулирование выборным процессом и фальсификация выборов являются тяжкими уголовными преступлениями», – отметил он. По мнению блогера, кроме самой Собчак сообщниками преступления также могут стать и все члены ее предвыборного штаба.

«Этот сговор, если он на самом деле существует, будет доказан. В таком случае после прихода новой власти Собчак пойдет в тюрьму. Об этом нужно помнить и всем так называемым членам ее так называемого предвыборного штаба: они все становятся причастными к совершению преступления в составе преступной группы», – подчеркнул блогер.
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