Блогер: Хотел бы напомнить Собчак об уголовной ответственности

Известный российский блогер и финансист Слава Рабинович на своей странице в Facebook отметил, что в случае вступления журналистки Ксении Собчак в сговор с главой Кремля Владимиром Путиным, ей может угрожать уголовная ответственность в связи с фальсификацией результатов выборов, передает replyua.net.
«Я бы хотел напомнить Ксении Собчак о существовании ответственности уголовного характера. Если она о чем-то договорилась с Путиным или с представителями администрации президента РФ, это следует квалифицировать как манипулирование выборным процессом и относить к фальсификации выборов. Манипулирование выборным процессом и фальсификация выборов являются тяжкими уголовными преступлениями», – отметил он. По мнению блогера, кроме самой Собчак сообщниками преступления также могут стать и все члены ее предвыборного штаба.
«Этот сговор, если он на самом деле существует, будет доказан. В таком случае после прихода новой власти Собчак пойдет в тюрьму. Об этом нужно помнить и всем так называемым членам ее так называемого предвыборного штаба: они все становятся причастными к совершению преступления в составе преступной группы», – подчеркнул блогер.