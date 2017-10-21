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Эксперт рассказал, почему Путин начал говорить о выводе войск из Приднестровья

Эксперт рассказал, почему Путин начал говорить о выводе войск из Приднестровья
В интервью «Зеркалу недели» эксперт Владимир Кравченко заявил, что российские власти не намерены выводить войска из оккупированного Приднестровья, а все переговоры на эту тему ведутся только «для галочки», передает replyua.net. При этом он сослался на заявление, озвученное специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктором Крыжановским согласно которому «в приднестровском урегулировании ничего не двигается, а есть только демонстрация движения, вызванная стремлением сторон избежать обвинений в срыве переговорного процесса».

Владимир Кравченко добавил, что темой во время переговоров с Россией по Приднестровью являются только вопросы технического характера: о совместной телефонной связи, о статусе документов, о свободе передвижения. «Все это только облегчает жизнь жителям Приднестровья, однако никак не стимулирует руководство региона к переговорному процессу о реинтеграции.

Вместе с тем, эксперт выразил уверенность в том, что и Москву, и Тирасполь вполне устраивает нынешняя ситуация в Приднестровье.
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