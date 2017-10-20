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Журналіст: можете дивуватися, але в Росії чекають на третій український Майдан (відео)

Журналіст: можете дивуватися, але в Росії чекають на третій український Майдан (відео)
За словами журналіста, постійного кореспондента УНІАН у Москві Романа Цимбалюка, російська влада із задоволенням спостерігає за спробами дестабілізації ситуації в нашій державі, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на особистий відеоблог оглядача на Ютуб.

Так, журналіст зауважує, що у Росії цілком серйозно чекають третього українського Майдану. За його словами, практично на кожному політичному ток-шоу, яке демонструється російським телеглядачам, ні ведучі, ні так звані «експерти» не соромляться коментувати події в Україні і перейматись: «ну коли вже він розгориться», «чому такі слабкі протести». Здається, у Кремлі почали розуміти, що силою Україну взяти не вдасться – хіба що доведеться бомбити кожне наше місто так, які Москва бомбить опозицію в Сирії.

Тому Кремль робить ставку на внутрішню дестабілізацію, яку реалізує за рахунок різноманітних «корисних ідіотів» та відверто куплених «політиків». Мета Кремля – щоб в Україні панувала анархія і не було взагалі ніякої влади. Таким чином у РФ вирішать відразу дві проблеми: по-перше, можна буде виправдати свої дії в Криму та на Донбасі, а по-друге - залякати власне населення перспективою «Майдану» і таким чином пояснити чому варто голосувати за Путіна, - наголошує Цимбалюк.

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