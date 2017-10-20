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Блогер: у РФ розповідали, що побудували заміну скандальним «Містралям». Але реальність виявилась іншою

Блогер: у РФ розповідали, що побудували заміну скандальним «Містралям». Але реальність виявилась іншою
Як зауважує військовий та політичний оглядач Олександр Коваленко, у Російській Федерації люблять хвалитись розробками, яким, мовляв, «немає рівних». Цього разу російські журналісти розповіли про «заміну Містралям» - великий десантний корабель «Іван Грен». Але чи дійсно це судно таке потужне, як про нього розповідають російські ЗМІ? – про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, Коваленко зауважує, що нарешті на військово-морській базі Російського флоту у Балтійську з’явився великий десантний корабель проекту 11711 «Іван Грен». За словами російських журналістів, які висвітлювали цю подію, судно, звісно ж, «не має аналогів у світі». Радіють і тому, що «довгобуд», який заклали аж у 2004 році, нарешті спустили на воду, і тому, що він буцімто має замінити французькі Містралі, які росіяни так і не отримали.

Блогер вирішив з’ясувати наскільки заява про «заміну» французьких вертольотоносців відповідає дійсності. Наприклад, якщо порівнювати технічні характеристики двох суден, то можна констатувати, що російське має водозаміщення в 5 000 тонн, а французьке – в 21 300 тонн. Крім того, розміри «Івана Грена» дозволяють розмістити на його палубі лише один гелікоптер, у той час,як на Містралі поміщалось 16 важких або ж 32 легких вертольота. Тож вірити можна у все, що завгодно, але насправді «Іван Грен» показує депресивний стан, у якому перебуває «велика морська держава», - підсумовує блогер.
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