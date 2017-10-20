Консультантом Собчак буде творець коси Тимошенко – ЗМІ

Одним із головних консультантів відомої російської телеведучої Ксенії Собчак в ході її передвиборної кампанії стане відомий політтехнолог, засновник групи «Імідж-контакт» Олексій Ситников, котрий свого часу працював з Борисом Єльциним, Володимиром Путіним та надавав консультації Юлії Тимошенко. Як передає replyua.net, таку інформацію з посиланням на свої джерела розповсюдили журналісти Російської служби ВВС. Водночас, як пояснив знайомий політтехнолога, підписання контракту ще не відбулося.
Від самого Ситникова жодного коментаря поки що не надходило, а в його приймальні стверджують, що не володіють інформацією про можливу співпрацю з Собчак. Відносно кандидата в президенти, то вона пообіцяла, що розповість всі подробиці про свій штабі під час прес-конференції у вівторок.
Інформацію про те, що Ситников стане консультантом телеведучої, також оприлюднив телеканал «Дождь» посилаючись на два джерела в оточенні телеведучої і джерело, наближене до адміністрації президента. Нагадаємо, що 18 жовтня Собчак оголосила про намір брати участь у виборах президента Росії наступного року.