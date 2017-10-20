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СпецтемаВ Гааге Украине не удалось доказать очевидное, – эксперт

Прикриття агресії: російський опозиціонер пояснив, чим небезпечні слова Путіна про любов до України

Прикриття агресії: російський опозиціонер пояснив, чим небезпечні слова Путіна про любов до України
В інтерв'ю журналістам видання «Апостроф» російський опозиційний політик Костянтин Боровий висловив переконання, що нещодавня заява очільника Кремля Володимира Путіна про його любов до України є небезпечною і її мета – відволікти увагу від нагальних проблем, зокрема від ескалації військових дій на Донбасі, передає replyua.net. За його словами, якби дії Путіна збігалися з його діями, на Донбасі спостерігалося б зниження протистояння, а також почалися б переговори щодо Криму. «Це сама звичайна тактика – коли говориться одне, а робиться друге. Таким чином влаштовані спецслужби, такою є суть Путіна»,- наголосив він.

Костянтин Боровий також наголосив, що Путін постійно говорить про дружбу між народами – так, як це було за часів Радянського Союзу. Саме тоді, коли члени Політбюро вели розмови про мир у всьому світі, варто було чекати на початок конфліктів в різних частинах планети.

«Ми маємо справу зі звичайною тактикою відволікання уваги, тому що ви ж розумієте, що все, що трапиться найближчим часом у зв'язку з посиленням конфлікту, - це буде між США і Росією, між Україною і Росією», - наголосив експерт.
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