Социолог: в выдвижении Собчак в президенты есть важный момент, о котором почему-то умалчивают в СМИ

В выдвижении светской львицы Ксении Собчак в президенты есть важный момент, о котором почему-то в СМИ не пишут. Очевидно, что она не сможет честно собрать подписи. Ведь в указанные в законе жесткие сроки честно собрать 300 тысяч подписей в разных регионах практические невозможно. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет российский оппозиционный блогер и социолог Игорь Эйдман.
По его словам, Путин выполнил эту задачу с помощью административного ресурса. Навальный ведет подготовку уже много месяцев и по своей базе сторонников и, вероятно, тоже может собрать подписи. Остальным непартийным кандидатам придется подписи просто «рисовать». То есть по известной технологии нанимать бригады профессионалов, которые будут расписываться разными почерками за людей из реестра избирателей. Конечно, халтура будет очевидна, но власти закроют на нее глаза и допустят кандидата к президентской гонке.
Социолог отмечает, Ксения Собчак и те, кто ее поддерживают, не могут этого не понимать. То есть она сознательно идет на преступление, а ее сторонники готовы помогать преступнику, лишь выполнить план, который, возможно, придуман именно Кремлем.