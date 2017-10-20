Ургант постебался над Собчак в своей программе

Иван Ургант, известный телеведущий, в своей программе «Вечерний Ургант» высмеял Ксению Собчак, которая будет баллотироваться на пост президента России. Как информирует replyua.net, Ургант снял «предвыборный ролик Ксении Собчак».
«Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36. Когда мне было два года — уже изобрели паровоз. Когда мне было семь лет — Олег Газманов уже написал песню "Люси". Когда мне было девять лет — Игорь Ливанов снялся в фильме "Тридцатого уничтожить!". Когда мне было 12 лет — мне уже было 27. И поэтому я решил идти на выборы», - пошутил телеведущий.
По его словам, незнание падежей в русском языке еще совершенно не означает незнание жизни, а незнание жизни еще совсем не означает незнание знания. Напомним, что 18 октября Собчак заявила о своем участии в президентских выборах.