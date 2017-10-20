Путин заявил, что Россия готова возобновить диалог с Украиной

Российская Федерация не заинтересована в конфликтах на своей границе, в связи с чем в Москве готовы возобновить диалог с Украиной. Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», соответствующее заявление сделал глава Кремля Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». «У нас никогда в голове не было что-то у кого-то забирать, что-то делить. И сейчас такого желания нет», – сказал Путин, очевидно, «забыв» об аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО.
Кроме того, озвучив свое лицемерное заявление, российский лидер отметил, что готов в дальнейшем продолжать переговоры в «нормандском формате» и выполнение Минских соглашений по Донбассу. «Мы и далее намерены сохранять «нормандский формат» до тех пор, пока наши коллеги этого хотят, и будем стремиться к выполнению этих самых Минских соглашений»,– сказал он.
Владимир Путин также сравнил незаконную аннексию Крыма с недавно состоявшимся референдумом в Каталонии. По его утверждению, Каталония и Косово – это доказательство того, что для Запада присущи двойные стандарты. «Каталония является ярким примером двойных стандартов в мире. В Косово можно было проводить референдум, а в Крыму и Каталонии нельзя?», – заявил глава Кремля.