Бутусов: в российской пропаганде наблюдаются важные изменения

На своей странице в социальной сети Facebook известный украинский журналист Юрий Бутусов раскритиковал лицемерную риторику Кремля относительно Украины и рассказал о всех трагических событиях, о которых в Кремле «забыли», передает replyua.net. «В российской пропаганде произошло важное изменение. Владимир Путин уже не стремится «защищать» русскоязычное население в Украине. Теперь он просто пытается «не допустить резни»,- написал он.
По словам журналиста, до тех пор, пока на Донбассе не появился присланный Москвой боевик Гиркин и большие бригады «зеленых человечков» - никакой резни в Украине не было. Юрий Бутусов отметил, что подобные заявления российского президента являются свидетельством того, что Путин очень хочет выпутаться из «украинского капкана, в котором зажата его политика».
«Ранее пропагандистская машина рассказывала о «русском мире», необходимости «защищать» права русскоязычного населения. Но сейчас, по истечении трех лет, весь мрак рассеялся, в риторике происходят изменения. Теперь россияне просто не хотят, чтобы происходила «резня». Но если вы так сильно не хотели резни, не нужно было войну начинать»,- считает журналист.