Политик: «В России выдвинули Собчак. Может, выдвинут в президенты Хирурга и Стрелкова?»

Леонид Гозман, российский оппозиционный политик, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал выдвижение кандидатуры Ксении Собчак на пост президента РФ, сообщает replyua.net.
«Сам факт ее выдвижения довольно много говорит о том, что ждет нас в марте 2018-го и, главное, после. Полагаю, что оценивать ее участие, если ее зарегистрируют, – сама она, кажется, в этом не сомневается, хотя собрать 300 тысяч подписей в разных регионах – задача почти невыполнимая (если без помощи Кремля, разумеется) – так вот, оценивать ее участие надо не по тому, как она повлияет на процент явки и на расклад голосов. Ясно, что не очень сильно. И не к расколу либерального электората стремится Кремль – было б, что раскалывать! И недопуск Навального участием Ксении не компенсируешь, будь она трижды спикером Болотной», - пишет Гозман.
По его словам, участие Собчак в выборах – это фарс, и выборы в фарс превращает именно Кремль. «Может быть, они выдвинут еще Стрелкова или еще кого-то из "героев Донбасса", хорошо бы смотрелись Хирург и отец Всеволод Чаплин», - подчеркнул политик.