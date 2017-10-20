Журналист: «В российской пропаганде начались серьезные изменения»

Юрий Бутусов, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в российской пропаганде наметились серьезные изменения, передает replyua.net.
«Путин уже не хочет защищать русскоязычных в Украине - он всего лишь пытается "не допустить резни". Если ранее пропаганда вещала про русский мир, защиту прав русскоязычных, то теперь, когда спустя три года весь морок рассеялся, риторика поменялась. Теперь они всего лишь хотят не допустить "резни". Эй, так если вы не хотели резни, то, наверно, не надо было начинать войну!», - отмечает Бутусов. По его словам, пока Россия не прислала Игоря Гиркина и бригады «зеленых человечков», в Украине не было никакой резни, и все жили спокойно.
Журналист подчеркивает, что наблюдается весьма интересный признак – и он один из тех многих признаков, которые демонстрируют желание российского президента выпутаться из капкана, который сейчас наметился в Украине. В этот капкан, по мнению Бутусова, зажата вся политика Путина.