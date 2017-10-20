Журналист: «Кампания Собчак ведется централизованно»

Президентская кампания Ксении Собчак ведется централизованно, и манифест этой телеведущей был размещен еще 30 сентября в издании «Ведомости».
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал известный журналист Павел Казарин. «Манифест барышни журналистки был размещен на сайте газеты "Ведомости" 30 сентября и лишь ждал дня и часа публикации. Конкретнее - ждал разговора самой Собчак с Путиным. А сразу после этого два крупнейших социологических центра - "Левада" и ВЦИОМ - почти одновременно публикуют исследования, посвященные отношению россиян к участию женщин в политике и их роли в жизни российской семьи», - отметил журналист. По словам Казарина, в биографии Собчак очень много «интересностей», - к примеру, когда она была школьницей, ее на машине до школы подвозил Виктор Золотов, нынешний глава Росгвардии.
Напомним, что 18 октября Собчак заявила об участии в президентских выборах в России. Многие российские политики, ранее участвовавшие в выборах, высказались с резкой критикой. К примеру, Геннадий Зюганов назвал происходящее «трагикомедией и посмешищем».