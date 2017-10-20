Путин о памятнике Петлюре в Виннице: «Памятник установили против воли народа»

Владимир Путин, президент России, заявил о том, что памятник Симону Петлюре, появившийся недавно в Виннице, был установлен против желания жителей города.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое заявление прозвучало от российского президента в Сочи, на заседании клуба «Валдай». По мнению Путина, памятник установлен против воли народа, а Петлюра – это человек с нацистскими взглядами, который истреблял евреев во время Второй мировой войны. Также Путин подчеркнул, что памятник Петлюре был установлен только с подачи «соответствующих правящих структур», однако мнение украинского народа никто не спрашивал. Напомним, что памятник в Виннице появился 14 октября.
«Композиционно Симон Петлюра сидит на скамейке, держа в руках карту Украины. На ней выделяются две главные отметки – Винница как временная столица Украинской Народной Республики и Киев – столица государства, временно оккупированный большевистскими войсками», - отметили в горсовете Винницы. Путин при этом заявил, что его удивляет отсутствие реакции Евросоюза.