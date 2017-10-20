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Песков рассказал о большом опыте и талантах Собчак

Песков рассказал о большом опыте и талантах Собчак
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил о том, что считает Ксению Собчак, российскую телеведущую, очень талантливым человеком, который набрался опыта в разных областях.

Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь, Песков также отметил, что Собчак может баллотироваться на пост президента, но лишь после того, как выполнит все необходимые для этого процедуры. «Ксения – очень талантливый человек, и за последние годы она набралась опыта, причем в самых разных областях. Если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта. Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике», - подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, что о желании баллотироваться на пост главы государства Собчак рассказала 18 октября. Нужно отметить, что ее покойный отец, Анатолий Собчак, был известным политиком и продолжительное время работал с Путиным.
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