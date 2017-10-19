Россия официально предъявила обвинение украинцу Грибу

Украинского гражданина Павла Гриба, которого на территории Беларуси похитили российские спецслужбы, обвиняют в том, что он готовил террористический акт на школьной линейке в Сочи. Как передает replyua.net, об этом идет речь в постановлении о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, текст которого есть у «Украинской правды». Отмечается, что постановление подавал старший следователь по ОВД 2 отделения СО УФСБ России по Краснодарскому краю, майором юстиций Карпюк П.Е.
В тексте документа сказано, что уголовное дело по Грибу возбудили 4 июля текущего года СО Управления ФСБ России по Краснодарскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ.
«Проведение в действие предполагалось совершить 30 июля 2017 года во время проведения линейки с целью дестабилизации органов власти и влияния на принятие ими решений о статусе отдельных областей России. Иными словами, предусматривалось совершение террористического акта с причинением существенного ущерба, наступление иных тяжких последствий, а также умышленного причинения смерти человеку, — преступление, предусмотренное п. «б» ч.3 ст.205 Конституции РФ», — сказано в постановлении.