Песков опроверг причастность Кремля к предвыборной кампании Собчак

Как информирует replyua.net, говоря с журналистами, отвечая на просьбу прокомментировать звучащее в сторону Ксении Собчак обвинения в том, что Кремль подготавливает ее кампанию на президентские выборы в РФ, Дмитрий Песков заявил: «Нет, это не так». В это же время Песков призвал граждан не спешить говорить о возможных соперниках действующего президента России на выборах президента, ведь «глава страны пока что еще не говорил, что будет принимать участие в голосовании». При этом пресс-секретарь добавил: «В настоящее время он предпочитает концентрировать свое внимание на работе главы государства».
Как сообщалось ранее, Ксения Собчак, российская журналиста, 18 октября объявила о своем решении принимать участие в президентских выборах в России. Ранее также СМИ сообщали, что в Москве намерены сделать главным соперником Владимира Путина во время президентских выборов женщину. Среди возможных кандидатур называли также и имя Ксении Собчак.