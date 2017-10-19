Собчак выступила с громким заявлением о судьбе Крыма

Ранее заявившая о своем намерении баллотироваться на должность президента России известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала свое мнение по поводу оккупации Россией Крыма. Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте письма, распространенного телеведущей в ряде российских средств массовой информации.
«Я не поддерживаю жесткие рамки идеологии. Я не являюсь членом определенных партий, не причастна к партийной или групповой дисциплине, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против. Моя позиция состоит в том, чтобы в стране больше не было тотального воровства. В России должна быть настоящая политика, власть, подотчетная свободному изъявлению воли людей, которые сами примут решение, как им жить, и на равных со всем мировым сообществом и соседями решат, чей же Крым на самом деле», - написала Ксения Собчак.
Как известно, в интервью журналистам одного из интернет-изданий российская оппозиционерка Ольга Курносова предположила, что в Кремле решили допустить Собчак к выборам президента, так как ей симпатизирует Запад.