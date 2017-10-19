Политик: «А на фига Кремлю Собчак?»

Решение Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России – идея интересная, в особенности, лозунг телеведущей – «Против всех», однако непонятно, зачем Собчак нужна Кремлю.
Как передает replyua.net, ссылаясь на телеканал «Дождь», об этом заявила Ирина Хакамада, известный российский политик. Хакамада при этом подчеркнула, что при ситуации, когда Навальному не дали не единого шанса, лучше, если будет хотя бы еще кто-то, ведь «опять сидеть дома и ничего не делать – значит, не увидеть, что представляет собой протест». Политик отметила, что не понимает, «на фига Собчак нужна Кремлю», поскольку с ее помощью нельзя будет повысить явку на выборах сторонников Путина.
«Она может чуть-чуть вытащить молодежь в крупных городах. И все. Если у нее все получится и все будет крутым, окажется, что куча народу против всех», - отметила Хакамада. Напомним, что ранее Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, назвал участие Ксении Собчак в президентских выборах «трагикомедией и посмешищем».