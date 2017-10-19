Политик пояснила, зачем Кремлю на выборах нужна Собчак

Кремль одобрил участие Ксении Собчак в президентских выборах, и это, на самом деле, очень выгодно властям России, поскольку на Западе Собчак считают российским оппозиционером.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказала Ольга Курносова, российский оппозиционный политик. «О выдвижении Собчак говорили давно. Была утечка из Администрации президента РФ. Дело в том, что выдвижение только фейковых кандидатов, которые баллотируются уже 20 лет, – плохо выглядит. А кандидатура Собчак западным партнерам кажется вполне оппозиционной. Мы же помним, что в 2011-2012 годах Собчак ходила на митинги», - заявила политик и отметила, что при таком раскладе российскую телеведущую вполне можно считать кандидатом от оппозиции.
При этом Курносова добавила, что этот ловкий ход был сделан специально – Навального не допустили к выборам, зная о том, что он организует массовые митинги, и вместо него «подсунули» Собчак, которая не способна организовать акции протеста.