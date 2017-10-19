Российский оппозиционер рассказала, почему участие Собчак в выборах президента выгодно Кремлю

В интервью журналистам «Обозревателя» российский оппозиционный деятель Ольга Курносова выразила мнение, что выдвижение кандидатуры Ксении Собчак для участия в выборах президента России в первую очередь выгодно для Кремля, поскольку для стран Запада она является оппозиционным кандидатом, передает replyua.net.
«Уже давно ходили разговоры о том, что Собчак могут выдвинуть кандидатом в президенты. В частности, подобная информация вытекала из Администрации Кремля. Не секрет, что выдвижение только фейковых кандидатов, которые уже два десятка лет баллотируются на выборы, – плохо выглядит. Однако кандидатура Собчак для западных партнеров кажется вполне оппозиционной. Не стоит забывать, что в 2011-2012 годах Собчак принимала участие в митингах. Таким образом, ее вполне можно демонстрировать миру в качестве оппозиционного кандидата», - отметила Курносова. По ее словам, есть еще одна причина выдвижения Собчак.
«Вчера, кроме заявления Собчак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Навального все же не зарегистрируют в качестве кандидата. Может быть, в Кремле опасались, что Алексей Навальный со своими сторонниками на улицы, требуя регистрации. А вот Собчак, как они считают, является альтернативой для критически настроенных россиян», - сделала вывод Ольга Курносова.