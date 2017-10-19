В российском посольстве прокомментировали принятие акта Магнитского в Канаде

Сотрудники российского посольства в Канаде подвергли резкой критике акт Магнитского, который был принят властями страны. Как информирует replyua.net, соответствующее сообщение появилось на странице посольства РФ в соцсети.
«Вопреки здравому смыслу закон S-226 поспешно приняли. Иррациональный акт, пролоббированный беглым мошенником... и русофобами», - говорится в заявлении дипучреждения. В среду, 18 октября, в Канаде начал действовать так называемый акт Магнитского, который предполагает персональные санкции против официальных лиц из России, Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. Законопроект сначала был утвержден в Нижней палате канадского парламента, после чего его одобрили и в Сенате.
Закон Магнитского также действует и в Соединенных Штатах – он был принят в конце прошлого года. Также были введены и персональные санкции в отношении лиц, которые причастны к нарушению прав человека и принципа верховенства права в РФ.