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Джигарханян о молодой жене: «Она воровка, из нее вылезла вся гнусь»

Джигарханян о молодой жене: «Она воровка, из нее вылезла вся гнусь»
В среду, 18 октября, на российском Первом канале вышла программа «Пусть говорят», посвященная актеру Армену Джигарханяну и его молодой супруге Виталине Цымбалюк-Романовской.

Как сообщает replyua.net, несколько дней назад поступила информация от Цымбалюк – она утверждала, что ее мужа похитили. Журналисты Первого канала выяснили, что Джигарханян жив и здоров, и сейчас находится в одной из московских больниц, чтобы «отдохнуть от всех». Дмитрий Борисов, ведущий программы, побывал в больнице и взял интервью у артиста. «У меня очень хорошее состояние. Мне 80 лет. Это все надо учитывать. Я сейчас бегать не буду – и не смогу, и не хочу. Самое главное для меня – я хочу вернуться в свой любимый театр», - заявил актер.

«Она повела себя гнусно. Она – вор, а не человек», - рассказал Джигарханян о Виталине, обвинив ее в том, что она украла у него квартиры и отстранила его от управления собственным театром. Стало известно, что Цымбалюк теперь является хозяйкой в театре, супруга туда она не допускает и качает свои права, выгоняя из театра «ненужных» актеров и показывая постановки, на которые не хотят идти зрители. Виталина моложе Армена на 45 лет.
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