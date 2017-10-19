Песков прокомментировал возможность выдвижения Собчак на должность президента России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время пресс-конференции выразил свою точку зрения по поводу перспективы выдвижения кандидатуры известной телеведущей Ксении Собчак на должность президента страны, о чем сообщает replyua.net.
«Если я все правильно понимаю, Ксения совершенно подходит под положение основного закона нашей страны. У нее есть российское гражданство, которое, в свою очередь, дает Ксении право баллотироваться в президенты страны. Само собой, для этого нужно выполнить все необходимые процедуры и формальности, которые также детально указаны в Конституции России. Таким образом, относиться к вероятности выдвижения Собчак на должность президента России следует исключительно с точки зрения соответствия и несоответствия действующему законодательству», — сказал Песков Дождю. Также пресс-атташе Путина добавил, что «Ксения — талантливый человек», и «за последние годы она набралась опыта, причем в самых разных областях».
«Я считаю, что если у нее есть какие-то взгляды на политику, ей нужно будет там с нуля набираться опыта. Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция», - отметил чиновник Кремля.