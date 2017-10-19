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«Долго и много пьют», - Жириновский требует отменить новогодние каникулы

«Долго и много пьют», - Жириновский требует отменить новогодние каникулы
Владимир Жириновский, лидер российской партии ЛДПР, заявил о том, что новогодние каникулы, которые длятся не меньше десяти дней, в России нужно отменить, поскольку граждане уходят в загул и слишком много пьют.

Как передает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, политик отметил, что эти выходные можно просто включить в ежегодный отпуск, и это станет выходом из ситуации, который устроит всех россиян. «Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать», - считает политик.

При этом он добавил, что в новогодние праздники люди много выпивают по причине того, что в зимние выходные им просто нечем заниматься, и лучше будет, если эти дни они проведут на работе, а в отпуске пробудут на несколько дней дольше. Жириновский предлагает к отпуску прибавить две недели, а праздничными днями оставить только 1 января, 12 июня и 9 мая.
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