Теперь Путину осталось только овладеть Ксюшей в прямом эфире, – социолог

Как передает replyua.net, известный российский социолог и публицист Игорь Эйдман в своем блоге пишет о том, что с приближением президентских выборов в России самое время представить себе такую историю. Цирк прогорает, клоуны постарели и ушли на пенсию, акробаты выезжают на арену в инвалидных креслах, жонглеры пропили кегли и пытаются жонглировать пустыми бутылками с под пива. Публика эту халтуру смотреть не хочет, директор в отчаянии. Вдруг к нему подбегает молодой коверный и советует пригласить девчонку из соседнего борделя, которая отлично будет танцевать стриптиз голой и опять пробудит интерес публики к шоу.
По словам социолога, по всей видимости, нечто похожее произошло и в администрации президента РФ Владимира Путина, рулящей «российским предвыборным цирком». С помощью Ксении Собчак пытаются оживить тухлое избирательное шоу. Однако остальные его участники – все те же смертельно надоевшие клоуны-перестарки, да и сама приглашенная «красотка» давно истаскалась и на грани выхода в тираж.
Игорь Эйдман подчеркивает, чтобы хоть как-то привлечь интерес к выборам, Путину надо еще что-то оригинальное придумать. «Как вариант Путину можно овладеть Ксюшей во время дебатов в прямом эфире. Все остальные политтехнологические манипуляции – просто тупое освоение бюджетов с нулевым практическим результатом», – резюмировал социолог.