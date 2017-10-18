Експерт розповів як працює фабрика тролів в РФ: приємної нам всім параної

За словами військового і політичного оглядача Кирила Данильченка, російська пропагандистська машина просто вражає уяву, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на його допис у соціальній мережі.
Зокрема, нещодавно було оприлюднено результати дослідження американських журналістів, спеціалістів з інформаційних технологій та розвідників. У статті йдеться, що сотня людей із зарплатнею близько тисячі доларів змогла запудрити мізки аудиторії в двадцять-тридцять мільйонів осіб. Більше того, результатом їх діяльності стали мітинги в США, зміна їх політичної позиції, голосування за вигідного Кремлю кандидата.
Загальна кількість підписників у цих фейкових акаунтів у Фейсбук та Інстаграм сягнула шести-семи мільйонів осіб. Основними темами, які «хвилювали» цих дописувачів, стали расизм, ветерани війн на Близькому Сході, політика щодо озброєння, критика Клінтон, різноманітні веселощі. На піку пропаганди було залучено аудиторію у сімдесят мільйонів осіб. Тепер ця сотня осіб привела до того, що Фейсбук створює спеціальний департамент для боротьби з фейковими новинами, а АНБ США змушені набирати співробітників, які говорять російською. А тепер просто задумайтесь над тим, що саме ми обговорюємо у соціальній мережі. Параноя не мучить? – зауважує блогер.