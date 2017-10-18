Журналіст розповів чи є шанси на припинення війни після президентських виборів у РФ

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За словами власного кореспондента видання УНІАН у Москві Романа Цимбалюка, президентські вибори в Російській Федерації будуть не настільки нудними як зазвичай, але від того не менш передбачуваними, - про це повідомляє інформаційний портал replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній мережі.Так, напередодні стало відомо, що чутки, які вже пару місяців тому просочились у мережі, відповідають дійсності – дочка Анатолія Собчака, громадська та культурна діячка Ксенія Собчак вирішила балотувались на президентський пост. Про свої плани вона розповіла російським журналістам.Цимбалюк з цього приводу зазначає, що кремлівські політтехнологи вирішили зацікавити населення новим шоу і додати трохи фарб у нудні і передбачувані президентській вибори. Навального на вибори пускати не будуть – шоу буде робити професіоналка. Справа в тому, що кремлівські старці (Зюганов, Жириновський та інші) вже не справляються. Відповідно, Собчак покликана легітимізувати вибори, щоб здавалось, що Путін отримав свій четвертий строк у конкурентній боротьбі. Ну що ж, шансів на те, що військовий конфлікт між Україною та Росією припиниться, немає, - прогнозує Цимбалюк.