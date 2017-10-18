Мэр Калининграда предложил жителям города уехать на период проведения ЧМ-2018

Градоначальник Калининграда Александр Ярошук считает, что жителям города нужно
«выехать из города отдохнуть на природу» на время проведения матчей мирового футбольного первенства, передает replyua.net. В частности, во время интервью журналистам «Комсомольская правда Калининград» Ярощук отметил, что город будет переполнен, дорожное движение сильно усложнится, а если точнее, то практически запрещено, за исключением «челноков», которые будут возить болельщиков.
Кроме того, мэр города сообщил, что один из четырех матчей ЧМ-2018, которые принимает Калининград, будет иметь статус «топового». «В город приедут не менее 70–100 тысяч туристов. Преимущественно они будут гулять по городу, посещать пабы. Все, безусловно, не смогут попасть на стадион», — сказал он.
В период ЧМ-2018, сказал мэр Калининграда, городским жителям нужно «быть дисциплинированными, добрыми, не бить никого». «Если вы владеете английским, можно также пообщаться с гостями, рассказать о городе. Одним словом, нужно быть гостеприимными», — сказал он.