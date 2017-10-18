Суд РФ принял решение о продлении на 4 месяца ареста Павла Гриба

Судьями Октябрьского районного суда в городе Ростов-на-Дону было принято решение о продлении срока содержания под стражей до 4 января 2018 года для гражданина Украины Павла Гриба. Как передает replyua.net, соответствующую информацию предоставил отец задержанного Игорь Гриб.
«Два часа назад подошло к концу заседание суда. В соответствии с его решением, содержание Павла под стражей продлили до 4 января 2018 года», — заявил он сегодня во время пресс-конференции в Киеве. Вместе с тем, сославшись на адвоката, Гриб заявил, что его сын плохо выглядит и ему нужна помощь медиков.
Ранее стало известно, что 28 августа экс-работник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб сообщил, что российские спецслужбы похитили его 19-летнего сына Павла, когда тот находился на территории Беларуси. Павел поехал в эту страну еще 24 августа текущего года для того, чтобы встретиться с девушкой, с которой он познакомился через социальную сеть и таим образом с ней общался. Согласно достигнутой договоренности, Павел планировал вернуться на родину в тот же день. Но когда молодой человек на следующий день не вернулся, Игорь Гриб отправился в Гомель с целью начать его поиски.