Відповідь на санкції: РФ повідомила про намір згорнути співпрацю з США у сфері космосу

Депутати російського парламенту мають намір підготувати відповідь на плани американської влади запровадити нові санкції проти Кремля. Як передає replyua.net, мова йде про «хворобливі» заходи, якими передбачаються обмеження на співпрацю у космічній сфері. Відповідну інформацію журналістам «РИА Новости» надало джерело в представницькому органі Російської Федерації. «У даному законі буде те, на що американці не звернути увагу не зможуть. Підготовка такого інструменту проводиться», - наголосив співрозмовник агентства .
Він додав, що новим законопроектом Росія може перестати доставляти американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Більше того, РФ може припинити постачати авіабудівному концерну Boeing комплектуючі власного виробництва, частка яких у деяких моделях може доходити до 70%.
Свого часу Росія погрожувала у відповідь на санкції США зменшити залежність від долара. 25 липня американська Палата представників значною більшістю голосів підтримала запровадження нових санкцій по відношенню до Росії. У той же час, у відповідності до закону, документ ще має підписати американський президент Дональд Трамп.