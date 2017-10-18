Прощание с Марьяновым: море цветов и тысячи поклонников

В эти минуты в Москве идет церемония прощания с Дмитрием Марьяновым, одним из самых любимых зрителями российских актеров. Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, проститься с актером, скончавшимся в возрасте 47 лет, пришли его коллеги по цеху, а также тысячи обычных людей, для которых смерть Марьянова стала личным горем.
Самыми первыми в Дом кино пришли Эдуард Радзюкевич и Алексей Кортнев, близкие друзья покойного артиста. «Мы были однокурсниками и были очень дружны всю жизнь. Он останется в памяти настоящим мужчиной. Более светлого, более доброго человека я не встречал в своей жизни», - рассказал Радзюкевич. После прощания Дмитрия похоронят на Химкинском кладбище в Москве.
Напомним, что актер скончался из-за оторвавшегося тромба. Марьянов почувствовал себя плохо, находясь на даче в Подмосковье. Друзья вызывали скорую помощь, но она так и не приехала. Им пришлось везти актера в больницу, но медики уже не успели его спасти. По данному факту следственные органы РФ ведут проверку. Всесоюзная слава пришла к Марьянову еще в подростковом возрасте, когда он исполнил главную роль в музыкальном фильме «Выше радуги».