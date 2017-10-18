Памфилова: «Навальный не сможет принять участие в президентских выборах»

Элла Памфилова, председатель ЦИК России, заявила о том, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет баллотироваться в президенты РФ.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, Памфилова подчеркнула, что политик неверно трактовал российскую Конституцию, согласно которой до 2028 года Навальный не может принимать участие в президентских выборах по причине того, что оппозиционер имеет судимость, и к тому же, он очень молод. «Он сможет принять участие в выборах, пройдет этот срок десятилетний - где-то в 2028 году, плюс пять месяцев, сможет вполне баллотироваться. А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди. Поэтому пусть выходит из этого. И флаг ему в руки», - подчеркнула глава ЦИК.
Напомним, что ранее в нескольких городах РФ снова прошли митинги, организованные Навальным. Он не смог попасть на митинг в Нижний Новгород, поскольку его задержали в подъезде собственного дома. Позже суд принял решение о задержании оппозиционера на тридцать суток.