Роман Цимбалюк: начался новый этап российских репрессий

Раньше за посты в соцсети Facebook и лайки «сажали» россиян, теперь карательная машина взялась за иностранцев, а именно украинцев. В Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский за «пропаганду» в Facebook «Правого сектора». Об этом информирует replyua.net, со ссылкой на собкора информационного агентства УНИАН Романа Цимбалюка.
По его словам, россиян можно поздравить, что у них запрещен «Правый сектор», но его деятельность абсолютно легальна в Украине. То есть поучаствовав в деятельности этой организации у себе дома украинец становиться преступником на российской территории, а, если он, что-то написал в соцсетях – совсем беда, значит, пропагандировал среди россиян. Проблема в том, что пока в Интернете нет границ и россияне, заходя в сеть, автоматически рискуют стать жертвами украинских националистов.
«Это хороший аргумент в пользу использования украинского языка. В любом случае, риски посещения России только возрастают. Это значит, что, если кто-то неправильно скорбел и написал об этом в сети, его могут обвинить в экстремизме», – подытожил Роман Цимбалюк.