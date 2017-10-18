В РФ арестовали украинского гражданина, представляющего «Правый сектор»

Российские полицейские в Ростовской области задержали украинского гражданина Романа Терновского в связи с тем, что его подозревают в причастности к деятельности организации «Правый сектор», запрещенной на территории России. Как передает replyua.net, соответствующая информация была предоставлена в пресс-службе российского Следственного комитета.
Следователи отметили, что Терновский вместе с другими членами «Правого сектора» не один раз был участников пикетов, митингов и ряда других мероприятий на территории Украины. Кроме того, через социальную сеть Facebook Терновский «занимался пропагандой деятельности организации «Правый сектор» среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в частности лиц, которые постоянно живут на территории Российской Федерации".
«Указанные выше действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации. Следствие их квалифицировало по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации», - говорится в сообщении СК РФ.