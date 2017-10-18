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Советского актера госпитализировали в критическом состоянии

Советского актера госпитализировали в критическом состоянии
Михаил Кокшенов, популярный советский актер, накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии после инсульта. Как информирует replyua.net со ссылкой на российские СМИ сейчас 81-летний актер находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Как сообщили в справочной службе одной из московских больниц, где сейчас находится актер, его состояние оценивается врачами как тяжелое. По словам дочери актера Алевтины, артист дышит самостоятельно и находится в сознании. Инсульт случился у Кокшенова в тот момент, когда он находился на улице. Актеру стало очень плохо, но прохожие не остались равнодушными и сразу вызвали скорую помощь. Михаил Кокшенов был одним из самых популярных актеров советского кино и снимался преимущественно в комедиях в ролях второго плана. Пик популярности артиста пришелся на конец семидесятых-начало восьмидесятых годов.

Кокшенов запомнился зрителям по ярким работам в таких картинах, как «Спортлото-82», «Не может быть», «По улицам комод водили», «Гараж», «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная». Кинокарьеру актер начинал в конце пятидесятых, снялся в эпизодах фильмов «Высота» и «Девчата».
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