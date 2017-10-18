Российский писатель пояснил, как Собчак может пригодиться Путину

Известная российская телевизионная журналистка Ксения Собчак не только не станет препятствием для главы Кремля Владимира Путина в очередной раз занять наивысший государственный пост, но и поможет ему в этом. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью телеканалу «Дождь» озвучил российский публицист и писатель Виктор Шендерович. Он уверен, что задание Собчак – стать полезной нынешним российским властям.
«Существует два задания. Прежде всего, нужно от власти отстранить хунту, корпорацию, узурпировавшую эту власть. В течение восемнадцати лет держит власть, нелегитимно. Второе задание – стать полезным этой власть и решить те или иные проблемы. Нельзя не отметить, что Ксения Анатольевна Собчак никак не решит задачу отстранения от власти своего хорошего знакомого Владимира Владимировича Путина. Она ему просто помогает проскочить узкий участок», – заявил Шендерович.
Согласно информации ВВС, во время интервью для киноленты Собчак и Путин ушли от журналистов и камер якобы для того, чтобы обсудить возможность ведущей баллотироваться на президентскую должность.