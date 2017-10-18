Шнуров посвятил очередное стихотворение Путину

Сергей Шнуров, лидер скандальной группы «Ленинград», в своем новом стихотворении пожалел Владимира Путина, президента России, отметив, что у главы государства очень сложная жизнь. Как информирует replyua.net, новый стих музыкант разместил на своей странице в Инстаграме.
«Путина, конечно, жалко.
Столько лет одно и то же.
Нет, тобако или алко
Он позволить себе может,
Но немного. В кабинете...», - написал Шнуров.
Впрочем, это еще не все строчки, и далее идет рассказ о президенте с использованием ненормативной лексики. Напомним, что ранее лидер группы «Ленинград» посвятил стихотворение Ксении Собчак, прокомментировав ее желание баллотироваться в президенты России. В этом послании было еще больше нецензурной лексики, а телеведущую Шнуров называл «лошадью».