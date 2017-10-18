В России приняли решение о Крыме еще в 1992 году – эксперт

В интервью «Обозревателю» российский политолог Юрий Федоров, который проживает в Праге, заявил, что в Москве начали рассматривать возможность аннексии Крыма в далеком 1992 году, а летом 2013 года Кремль начал тактическую подготовку к военной операции, передает replyua.net. «Я убежден, что развитие ситуации происходило следующим образом: фактически процесс подготовки к аннексии Крыма, и я думаю, не только к аннексии Крыма, но и к тому, что относится к проекту «Новороссия», начался примерно летом 2013 года. Среди основных доказательств этого является наличие так называемого «Плана Глазьева», который был опубликован в Украине», - сообщил он.
«Откровенно говоря, я считаю, что на эту тему в Москве начали серьезно думать, размышлять и строить планы еще с 1992 года. Подлобные настроения были характерны для российской элиты с самого момента распада Советского Союза», - добавил эксперт. Также Федоров отметил, что военную операцию по захвату Крыма начали еще до того, как Янукович сбежал из Украины.
Юрий Федоров вспомнил об еще одной детали. Как оказалось, медали «За возвращение Крыма», которыми награждались российские военнослужащие, проводившие эту операцию, были датированы 20 февраля. Таким образом, в районе между 20 и 23 февраля состоялось принятие окончательных решений по Крыму», - отметил Федоров.