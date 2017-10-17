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Блогер: россияне в своих городах больше двух собраться на улице не могут, зато сегодня на украинцев с критикой накинулись

Блогер: россияне в своих городах больше двух собраться на улице не могут, зато сегодня на украинцев с критикой накинулись
Как передает replyua.net, известный российский оппозиционный журналист Александр Тверской в своем блоге пишет о том, что его иногда соотечественники упрекают в том, что он уделяет слишком много внимания Украине и лезет не в свое дело, пытаясь комментировать события в другой стране. По словам Тверского, действительно, не его дело, что сегодня происходило в центре Киева, также, как и не его дело, какой закон подписал или не подписал Порошенко.

Блогер отмечает, что также его вовсе не должно волновать, сколько получают денег украинские пенсионеры и кто прав – Саакашвили или Порошенко. «Мое дело, когда какой-нибудь «русскомирский» Райкин прется с концертами в Украину и какой-нибудь «русскомирский» Дорн дает концерты в России. Мое дело, когда гибнут украинские защитники и репрессируют крымских татар. Мое дело, мой человеческий, гражданский и профессиональный долг рассказывать правду об этих преступлениях моей страны против Украины и ее народа», – написал журналист.

По его словам, а уж выходить ли украинцам с митингом против своего правительства или не выходить – россиян это не должно касаться. Александр Тверской отмечает, что особенно забавляют те элементы российского населения, которые суют туда свой длинный, лживый и трусливый нос. «Вы сами в своих городах больше двух собраться на улице не можете, вас насилуют и обворовывают, а вы и вякнуть не смеете. Может, помолчите про Украину и обратитесь к своим тарелкам», – резюмировал блогер.
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