Климкин рассказал о влиянии Кремля на политику Венгрии

Как информирует replyua.net, Климкин сказал: «Кремль влияет. Не могу и не буду утверждать, что Россия влияет на партию «Фидес», являющуюся правящей партией, но она безусловно влияет на правый фланг политических партий Венгрии». В это же время глава МИД Украины напомнил, что под посольством Украинского государства в Будапеште была проведена акция «Самоопределение для Закарпатья», где звучали призывы к выходу Закарпатья из состава Украины. Также во время акции высказывались антиукраинские лозунги.
Украинский чиновник отметил, что «это не является позицией правительства», но оно, смотря на внутриполитическую ситуацию в государстве, не использовало возможности запретить этот протест и не обеспечило правопорядок. Павел Климкин также сообщил, что фотографии с акции под посольством «с флагами Каталонии» были показаны партнерам из Европы.