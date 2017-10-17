ЦВК Росії заборонила Навальному балотуватися на посаду президента до 2028 року

У зв’язку з фактом умовного засудження до 2028 року представник російської опозиції Олексій Навальний не буде мати права балотуватися на посаду президента Російської Федерації. Як передає replyua.net, з відповідною заявою виступила Елла Памфілова, очільниця Центральної виборчої комісії РФ, даючи відповідь на запитання учасника Всесвітнього фестивалю молоді та студентів, інформує «Інтерфакс». «Хоча у нього умовний термін, однак його злочин було кваліфіковано, як тяжкий. Як відомо, кожна людина, яка засуджена за цією статтею, позбавлена права участі у виборах», - повідомила вона.
Водночас Памфілова зазначила, що коли мине десятирічний термін, тобто десь у 2028 році, плюс п'ять місяців, Олексій Навальний цілком спокійно зможе балотуватися. «А що зараз за вік? Все життя попереду. Тому нехай виходить із цього. І прапор йому в руки!», – заявила голова ЦВК РФ. А поки що, заявила Елла Памфілова, у Навального немає права на участь у виборах.
«У соцмережах горе-юристи намагаються вбивати хибну інформацію, що існує Конституція, у відповідності до якої він має право, – це брехня, тому що Конституційний суд Росії кілька років тому чітко пояснив, що немає жодного протиріччя між законом і Конституцією», – сказала вона.