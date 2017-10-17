ЦВК Росії заборонила Навальному балотуватися на посаду президента до 2028 року



У зв’язку з фактом умовного засудження до 2028 року представник російської опозиції Олексій Навальний не буде мати права балотуватися на посаду президента Російської Федерації. Як



Водночас Памфілова зазначила, що коли мине десятирічний термін, тобто десь у 2028 році, плюс п'ять місяців, Олексій Навальний цілком спокійно зможе балотуватися. «А що зараз за вік? Все життя попереду. Тому нехай виходить із цього. І прапор йому в руки!», – заявила голова ЦВК РФ. А поки що, заявила Елла Памфілова, у Навального немає права на участь у виборах.



«У соцмережах горе-юристи намагаються вбивати хибну інформацію, що існує Конституція, у відповідності до якої він має право, – це брехня, тому що Конституційний суд Росії кілька років тому чітко пояснив, що немає жодного протиріччя між законом і Конституцією», – сказала вона.

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Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали У зв’язку з фактом умовного засудження до 2028 року представник російської опозиції Олексій Навальний не буде мати права балотуватися на посаду президента Російської Федерації. Як передає replyua.net , з відповідною заявою виступила Елла Памфілова, очільниця Центральної виборчої комісії РФ, даючи відповідь на запитання учасника Всесвітнього фестивалю молоді та студентів, інформує «Інтерфакс». «Хоча у нього умовний термін, однак його злочин було кваліфіковано, як тяжкий. Як відомо, кожна людина, яка засуджена за цією статтею, позбавлена права участі у виборах», - повідомила вона.Водночас Памфілова зазначила, що коли мине десятирічний термін, тобто десь у 2028 році, плюс п'ять місяців, Олексій Навальний цілком спокійно зможе балотуватися. «А що зараз за вік? Все життя попереду. Тому нехай виходить із цього. І прапор йому в руки!», – заявила голова ЦВК РФ. А поки що, заявила Елла Памфілова, у Навального немає права на участь у виборах.«У соцмережах горе-юристи намагаються вбивати хибну інформацію, що існує Конституція, у відповідності до якої він має право, – це брехня, тому що Конституційний суд Росії кілька років тому чітко пояснив, що немає жодного протиріччя між законом і Конституцією», – сказала вона.