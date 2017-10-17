ИГИЛ пугает Россию терактами на ЧМ-2018 по футболу

Как информирует replyua.net, пропагандисты ИГИЛ опубликовали в сети постер, на котором изображен джихадист с автоматом и бомбой на фоне футбольного стадиона и логотипа ЧМ-2018. Помимо этого, на минувшей неделе боевики обнародовали в Сети еще один постер, на котором было изображение простреленного американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Также известно, что этот постер сопровождался отрывком из Корана, который должен побудить джихадистов использовать каждую возможность для осуществления террористических актов в России и США.
Как сообщалось сегодня ранее, вчера, 16 октября руководитель Министерства обороны России Сергей Шойгу во время встречи со своим коллегой из Израиля Авигдором Либерманом, заявил, что военная операция в Сирии подходит к своему логическому завершению.