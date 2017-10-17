Путина загнали в угол: Пионтковский спрогнозировал новое обострение по Донбассу

В беседе с журналистами «Апострофа» российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что сейчас российский президент Владимир Путин оказался загнанным в угол, а Москва заплатит ужасную цену за эскалацию на Донбассе, передает replyua.net. В том числе, эксперт убежден, что если Россия начнет полномасштабную войну против Украины, Соединенные Штаты в течение нескольких часов пойдут на жесткие меры.
«Буквально через пару часов после начала этой агрессии Украина получит оборонительное летальное оружие, в том числе, противотанковые ракеты Javelin, из-за чего цена российской агрессии только возрастет. Однако не это станет самым ужасным последствием для Москвы. В Вашингтоне не станут ожидать реакцию европейских стран и пойдут на отключение российских банков от системы SWIFT и так далее», - подчеркнул Пионтковский.
Политолог также уверен, что Путин до такой степени пытается избежать санкций против своих ближайших соратников, что даже в случае принятия закона о «реинтеграции Донбасса» будет «строить из себя миролюбца». В то же время, Пионтковский не исключает, что глава Кремля может пойти на обострение конфликта, но успеха это ему не принесет.