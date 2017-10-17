У Путина появился самый верный друг в Европе, - политолог

Милош Земан, президент Чехии с пророссийской позицией, предложивший продать Крым, не является угрозой для Украины, и на самом деле нужно обратить внимание на другого политика – Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом рассказал Андрей Пионтковский, известный российский политолог. «Земан - маргинал и алкоголик, который никакой реальной властью в Чехии не обладает. Вы же видите, какая волна выступлений в Чехии, в общем, повторяющих одно и то же: украинцы, знайте, что Чехия – это не Земан. Он, как говорится, на поводке у Путина. Это абсолютно разложившийся алкоголик, к счастью, не обладающий никакой реальной властью», - отметил политолог.
По его словам, нужно опасаться Орбана, который в своей стране наделен большой властью. Пионтковский подчеркнул, что Орбан тоже связан с Путиным, и в настоящее время разыгрывается карта с законом об образовании в Украине. По мнению Пионтковского, исходя из некоторой информации, можно говорить, что Орбан лет двадцать назад был завербован Кремлем.