Россияне не поддерживают женщину на посту президента – опрос

Социологи «Левада-центра» провели опрос мнения российских граждан, согласно которому большинство респондентов против того, чтобы в ближайшие 10 – 15 лет на самую высокую государственную должность была избрана женщина, передает replyua.net. В частности, отвечая на вопрос: «Хотели бы вы, чтобы в ближайшие 10–15 лет президентом России стала женщина?», варианты «да» и «определенно да» в общей сложности выбрали 34% респондентов. Против такой возможности высказались 53% опрошенных. Еще 14% россиян не смогли дать ответ на поставленный вопрос.
Отвечая на вопрос о том, кто из нынешних российских женщин-политиков, государственных и общественных деятелей мог бы стать новым российским президентом, большая часть респондентов поддержала спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко – 6,1%.
Кроме того, участники опроса заявили о поддержке политика Ирины Хакамады – 1,4%, официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой – 1%, политика Оксаны Дмитриевой – 0,6%. Журналисту Ксению Собчак поддержали 0,4% респондентов, депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую – также 0,4%.